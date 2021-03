Por Greedy finance – É normal olharmos para o mundo das celebridades e pensarmos que não há melhor forma para enriquecer: os contratos deles costumam ser bem caros, sem falar em toda a publicidade envolvida. Só que como você vai ver a seguir, este caminho não é só de virtudes financeiras.

1) Mário Gomes

Ele ressurgiu na mídia por causa do que estava fazendo para ganhar dinheiro. Não, não é nada desonesto ou coisa do tipo. Contudo, não é nada artístico também. O ator, que já teve passagem em mais de 30 novelas, entrou completamente no vermelho. Para sair da situação, ele passou a vender sanduíches em uma barraca na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ele já estava fora da Rede Globo há dez anos quando a história surgiu na mídia. Por isto, ele chegou até a fazer uma participação em “Tempo de Amar”. Mário afirmou que, apesar do breve retorno para as telinhas, ele não tem perspectiva de parar de vender.

2) Rafael Ilha

Rafael é famoso pelo seu passado. Ele foi um dos integrantes do grupo Polegar, que já nem existe mais. O grupo musical fez sucesso até o início da década de 90. Rafael passou por momentos bastante conturbados em sua vida: ele passou anos se drogas, especialmente no crack.

O músico até começou a trabalhar com drogas e só saiu deste universo quando assistiu à execução de um dos demais integrantes do tráfico de drogas. Sua mais recente aparição da mídia foi no ano passado, quando participou do programa “A Fazenda”, da Record.

3) Rayanne Morais

A bela Rayanne Morais ficou famosa justamente por sua beleza. Você deve tê-la visto em concursos de beleza diversos. Ela também já foi casada com o cantor Latino. Infelizmente, Rayanne não se deu bem financeiramente.

Seu melhor momento foi quando ela participou do reality show “A Fazenda”, da Record, mas mesmo depois disso suas finanças estavam tão preocupantes que ela contou com amigos e familiares para bancá-la por um tempo.

4) Dado Dolabella

Uma figura bastante polêmica, o cantor e ator Dado Dolabella é sempre visto com problemas financeiros. Ele chegou a ser preso com uma dívida de pensão alimentícia de quase R$200 mil e até solicitou ajuda aos fãs para pagar.

Em troca, ele faria ligaria para os fãs que o ajudassem. Apesar dessa situação caótica, é importante mencionar que Dado foi o vencedor do programa “A Fazenda”, em 2009, tendo recebido a quantia de 1 milhão de reais.

5) Maurício Mattar

Nos anos 90, ele era a grande estrela de todas as novelas. Maurício Mattar era o grande homem galanteador das produções. Além disso, sua vida pessoal era um tema à parte: ele sempre era visto namorando lindas famosas.

Contudo, ele é um outro exemplo de alguém evidenciado pelas polêmicas: ele já morou na casa de uma ex por não ter dinheiro para se sustentar; sua filha já o processou por atraso na pensão alimentícia; e ele já teve seus bens penhorados na justiça por uma briga de trânsito que teve com um motoboy.

6) Emerson Fittipaldi

Este é um belo exemplo de uma celebridade muito rica e que se endividou muito. Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula-1, é réu de mais de 60 processos, que vão desde bancos públicos e privados, empresários e até postos de gasolina.

Alguns de seus bens tiveram de ser penhorados pela própria Justiça de São Paulo. Em defesa, Fittipaldi afirmou que suas riquezas ultrapassam suas dívidas e que elas serão pagas. Esperamos que sim!

7) Sandro Pedroso

Não sei se você lembra, mas Sandro Pedroso ficou conhecido como “affair” de Suzana Vieira, além dos seus trabalhos em novelas da Rede Globo; os trabalhos não foram suficientes e ele começou a ser garçom. Depois, também passou a vender bijuterias para homem online.

Ele até chegou a participar de uma edição de “A Fazenda”. Mais recentemente, ele começou um namoro com Jessica Costa, que é filha do cantor Leonardo, e saiu de São Paulo para viver no interior de Goiás.

8) Roy Rosselo

Ele foi um dos integrantes da famosa banda “Menudo”, que agitou os anos 80. Depois disso, ele começou a ficar bastante pobre. Trabalhou como vendedor em uma loja de shopping em São Paulo e em seguida foi para o reality show “A Fazenda”. O maior escândalo de sua carreira foi durante a participação no programa!

Ele foi detido enquanto estava no confinamento por não pagar pensão alimentícia e foi parar na delegacia. Ele pagou a dívida e voltou para o reality, no mesmo dia. Não demorou muito para ser eliminado. Atualmente, ele é evangélico e prega sua história de vida em várias igrejas.

9) Ricardo Costa

Assim como Rafael Ilha, Ricardo Costa era da banda “Polegar”. Ele possui um trailer de lanches em São Paulo, só que o empreendimento não se sustenta. Ele fez um apelo pedindo ajuda financeira nas redes sociais para tentar manter o negócio.

Seus fãs e amigos colaboram sempre que possível para que ele possa pagar seu aluguel, pensão alimentícia, além de outros gastos como contas de energia, água e até mesmo dívidas de agiotas.

10) Dedé Santana

Um dos “trapalhões” mais amados do Brasil, Dedé Santana sumiu da televisão brasileira há um bom tempo. Desde o fim de “Os Trapalhões” ele passa por um grande abismo de problemas com dinheiro.

Diferente de Didi, que fez uma grande fortuna, ele não está nada bem; já até pegou dinheiro com seu amigo de elenco. Seu maior investimento nos tempos de ouro foi em um grande mansão em Santa Catarina, a qual ele teve que vender para comprar um imóvel mais modesto no Rio de Janeiro.

11) Sérgio Hondjakoff

Eternamente lembrado pelo seu papel como “Cabeção” em Malhação, Sérgio Hondjakoff já se abriu publicamente para tentar conseguir um trabalho. Ele usou suas contas na internet para fazer este apelo, inclusive.

Sua tentativa mais ousada foi se mudar para os Estados Unidos e em terras norte-americanas ele começou a trabalhar como garçom em um restaurante. Menos de um anos depois, ele voltou para o Brasil e continua esperando para voltar para a televisão. Em 2014, ele foi repórter do “Vídeo Show”.

12) Dhomini

Ele venceu a terceira edição do reality show “Big Brother Brasil” e levou R$500 mil para casa! Na época, o valor era bastante alto. Sua próxima empreitada foi na vida polêmica, mas não foi adiante, e depois ele tentou carreira musical formando a dupla Dhoni e Dhomini.

Infelizmente, suas opções não deram certo. Atualmente, ele é revendedor de produtos de beleza com sua esposa, Adriana, e é pai de cinco crianças. Os dois também fazem palestras sobre vendas.

13) Marcos Winter

Em 2010, Marcos Winter viveu maus bocados por conta de suas finanças. Ele passou alguns anos sem trabalhar e teve que vender sua residência luxuosa no Rio de Janeiro para pagar seus devedores.

Felizmente, o antigo “gato das televisões” Marcos Winter retornou ao estúdios de gravação e contracenou em “Magnífica 70”, da HBO, além de novelas da Record. Uma excelente volta por cima!

14) Marcelo Barros

Ele atuou em “Chocolate com Pimenta”, “Ti Ti Ti” e “A Próxima Vítima”. Você com certeza sabe quem é o ator Marcelo Barros. Só que ele está longe da televisão há alguns bons anos e vive em uma mansão da Ilha de Itacuruça.

A residência de luxo pertencia ao diretor Jorge Fernando, que faleceu em outubro do ano passado, e considerou Marcelo como um filho. Sua última atuação foi em “Guerra dos Sexos”, em 2012.

15) Rodolfo Almeida

Esta é para os mais antigos – ou que tem uma memória boa: Rodolfo Carlos de Almeida fazia parte de uma dupla com ET, no programa “Domingo Legal”. Depois disso, ele ficou desempregado e começou a trabalhar no plantio de insumos orgânicos, em São Paulo, e ficou sem dinheiro.

Ele chegou a colocar o SBT na justiça e o processo durou oito anos. Ele fez um acordo em 2017 com a empresa pois precisava pagar dívidas, além de ajudar o tratamento contra o câncer do seu pai. Com o valor que recebeu, disse que iria virar fazendeiro e vender insumos orgânicos produzidos por ele.

16) Theo Becker

Já teve status de galã, atuou em “Os Mutantes” e fez carreira como cantor e modelo. Theo Becker, contudo, virou uma pessoa muito polêmica após o reality show “A Fazenda”. Para ele, inclusive, o programa estragou seu futuro e seus trabalhos.

Ele até chegou a fazer apelos para as emissoras, pedindo uma nova chance para trabalha. Theo Becker conseguiu uma chance de voltar a atuar na série “Lia”, da Record, como uma “reparação”.

17) Cantora Sol

Rainha de programas de auditório, a cantora Sol foi de sex symbol para viver em uma grande pobreza. Sua fama era tamanha na época que ela disputava espaço com Gretchen! Sol morou em uma cobertura de luxo no Morumbi, bairro rico de São Paulo.

Infelizmente, ela não conseguiu manter o status por muito tempo após se endividar bastante. Nos dias de hoje, ela vive por caridade em uma pensão. Ela até chegou a ir ao programa da Sônia Abrão para pedir ajuda.

18) Sander Mecca

Você lembra da banda adolescente Twister? Caso sim, você com certeza sabe quem é Sander Mecca! Ele não canta mais em palcos ou programas de tv. Agora, seu show é feito dentro do metrô. Mesmo não sendo um local maravilhoso para fazer isto, ele se diz satisfeito por poder seguir sua carreira como gosta.

Segundo ele, foram anos sem poder escolher o que iria cantar ou mesmo vestir. Há alguns anos atrás, em 2003, ele chegou a ir para a prisão por tráfico de drogas e ficou por quase dois anos.

19) Neusa Borges

Ela já atuou em mais de 30 novelas e já falou para toda a mídia que quer muito voltar para as telinhas. Sua última atuação em televisão aberta foi em 2016, na novela da Record “Escrava Mãe”. Neusa expõe que não teria problema em atuar em qualquer papel que seja, inclusive como empregada ou escrava.

Sua mais recente participação foi em um seriado no programa MultiShow. Ela até disse que pensou ser trote quando fizeram o convite, depois de tantos anos longe da TV. Neusa tem um brechó chamado La Borges.

20) Joana Fomm

Sua primeira atuação foi em 1964, em “O Desconhecido”, da Record. Aos 81 anos, Joana Fomm foi uma das atrizes que chegou a noticiar para o público que precisava voltar a trabalhar nas telinhas.

Além de atriz, ela também é jornalista, e disse que aceitava algo que fosse em qualquer uma das duas áreas. Ela chegou a retornar para a Globo para fazer um papel de freira em “Sob Pressão”. Depois, infelizmente, não viveu muitas personagens novamente.

21) Norma Blum

Ela já viveu diversos papéis na Rede Globo em grande novelas como “Celebridade” e “Além do Tempo”. No entanto, desde 2015 ela está fora da televisão brasileira, embora tenha demonstrado publicamente seu desejo de voltar.

Ela fez uma publicação em suas redes sociais sobre seu currículo, ressaltando que é atriz, autora e roteirista. além de ser fluente em quatro línguas e locutora. Norma destacou que “profissionais mais maduros não têm espaço”. Desejamos toda sorte!

22) João Velho

Os fãs de “Malhação” sem dúvidas lembram do “Catraca”, que era um dos componentes da banda Vagabanda, com Guilherme Berenguer e Marjorie Estiano. Seu apelo, contudo, surgiu em 2016. Ele fez uma publicação nas suas contas online falando da sua falta de trabalho e pedindo por propostas de trabalho.

Dentre suas habilidades, ele descreve o improviso, o canto e a improvisação. Na época, seu pedido deu certo, tanto que ele voltou para a televisão em “Sol Nascente” e até mesmo retornou para “Malhação – Vidas Brasileiras”

23) Giovanna Gold

“Pantanal” (1990), “Mulheres de Areia” (1993) e “A Viagem” (1994) são grandes novelas que estão no currículo de Giovanna Gold. Mesmo com tantos grande papéis no passado, Giovanna amarga sem trabalhos atualmente.

Ela também é adepta de expor sua situação publicamente e costuma comentar nas publicações de diretores e roteiristas sempre que vê uma publicação de um novo trabalho. Ela afirma que não deve haver vergonha nenhuma nisso, em pedir trabalho. Não está errada!

24) Marcelo Beny e Charles Guttenberg

Talvez você não lembre deles como Charles Guttenberg e Marcelo Beny, e sim como “Rapadura e Bananinha”. Eles eram comediantes em “A Praça É Nossa” e foram demitidos, ficando desempregados por algum tempo.

Após o acontecido, eles chegaram a postar um vídeo nas redes sociais solicitando uma oportunidade em outras emissoras de televisão, eles reafirmaram o quanto precisavam voltar aos trabalho.

25) Renner, de Rick e Renner

Eles já foram estrelas a nível nacional. Eles se separaram e Renner não conseguiu manter suas finanças em dia por muito tempo. Ele já chegou até a ficar sem comida em casa e um amigo lhe deu mil reais.

O cantor disse que seu salário era só para pagar pensões, sem que conseguisse guardar muito dinheiro para o futuro. Eles prometeram retornar e vamos ficar aguardando novas atualizações dos cantores Rick e Renner.

26) Pepê e Neném

As irmãs não vivem seus melhores momentos. A fama que tinham nos anos 90 se perdeu e hoje elas não estão nada bem de vida. Elas chegaram a sofrer ameaça de despejo por dever aluguel, em 2013.

O enterro do irmão delas, Wyram de Oliveira, foi pago por Dudu Ramos. Anos depois, em 2016, ela foram acusadas de dar calote em uma corrida do Terminal Tietê até o Aeroporto Viracopos, em Campinas. A corrida, segundo o taxista, deu R$250, e elas não deram o dinheiro.

27) Francisco Carvalho

Icônico como “Seu Galdino” na novela “Salve Jorge”, Francisco Carvalho também apelou na internet para ter um novo papel, em 2014. Ele relatou o quão elogiado foi o seu personagem e disse que estava desempregado desde o fim das gravações.

Francisco falou sobre aluguel atrasado e contas vencidas, reafirmando seu desejo de retornar. E não é que deu certo! Após o desabafo, ele atuou em “Velho Chico”, “Sol Nascente” e “O Outro Lado do Paraíso”.

28) Maria Gladys

Aos 80 anos, Maria Gladys guarda consigo uma carreira de sucesso. Um grande nome em “Vale Tudo”, ela hoje não vive mais a vida artística de antes. Ela chegou a ter uma vaquinha feita por seus amigos para poder custear os gastos para ir ao Rio de Janeiro para consultar médicos e resolver assuntos.

Ela mora no interior de Minas Gerais. O ator e diretor Miguel Falabella soube dos problemas que ela enfrentava e a convidou para atur em “Sexo e as Negas” e “Pé na Cova”. Bravo, Falabella!

29) Ximbinha

Quando seu casamento acabou, também acabou a banda Calypso. Bom, pelo menos com a formação original de sucesso, com Joelma no vocal. Ele decidiu iniciar uma nova banda com o nome XCalypso, que já teve um início repleto de dívidas.

Ximbinha devia mais de R$500 mil para o banco por dois empréstimos altíssimos. Sem falar nos montantes antigos que ele já devia, da época da sua sociedade com a cantora Joelma.

30) Cida

Mais um caso de que o prêmio do Big Brother Brasil pode, sim, ser um fiasco. Cida levou o prêmio de meio milhão de reais na quarta edição e hoje amarga sem dinheiro. Segundo ela, tudo por causa de um golpe de uma pessoa que a assessorou na época.

A mulher pediu para a ex-BBB ser a fiadora de um imóvel e a mulher não pagou os aluguéis. Segundo Cida, ela chegou a acertar que que pagaria uma mudança na casa desde que a mulher tirasse o nome do processo e ela não o fez. O imóvel até mesmo foi leiloado depois.

