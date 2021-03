Na manhã desta Terça-Feira (16), conforme estava planejado pela Prefeitura de Assis Brasil, a Coordenação Municipal de Imunização iniciou a vacinação contra Covid-19 na zona rural, no ramal do São Pedro.

Ao todo foram feitas 07 imunizações e as doses restantes foram levadas para serem aplicadas em idosos na Unidade Básica de Saúde, Antônio Alves, tendo em vista que não foi possível prosseguir até o Ramal da Bacia, como estava previsto no cronograma.

“Quando íamos entrar no ramal da Bacia, percebemos que houve um desmoronamento do ramal e não foi possível passar com a caminhonete, então remarcamos para a semana que vem, inclusive por conta do tempo chuvoso,” disse a Coordenadora de Imunização Ivanessa Cunha.

