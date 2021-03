Tendo em mãos cópias dos contratos, dos Termos de Referência, do edital do processo licitatório e do parecer jurídico da Procuradoria do Município a respeito da prestação de serviço das empresas terceirizadas da Zeladoria da cidade, o vereador Fábio Araújo afirmou, durante a sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (16) que a gestão municipal está perdida e voltou a questionar: “cadê o prefeito Bocalom?”.

“A situação é inadmissível, é preocupante e é uma covardia o que estão fazendo com estes pais de família. Eu trago informações do processo que contradizem os gestores da Zeladoria. O termo de referência é bem claro, pedindo a alocação de 106 pessoas para trabalhar. Por mais que falem em metro quadrado, ele estabelece o quantitativo de pessoas.”, disse o pedetista.

Fábio Araújo, após analisar os documentos que regem a prestação do serviço dos garis, margaridas e roçadores chamou a atenção dos demais vereadores. “Está claro que a licitação foi feita por posto de serviço. Embora tenha o parâmetro por medição foi estipulado o quantitativo de pessoas. O próprio objeto do contrato estabelece isso. Então fica claro que o secretário e o diretor de gestão estão perdidos na ilusão de que devem pagar por metro quadrado, enquanto isso os trabalhadores que trabalham no sol quente, sem água gelada para beber e até sem material estão sendo prejudicados, passando necessidade sem conseguir receber seus salários no final do mês.” disparou.

Ao final, o vereador Fábio Araújo propôs um requerimento para que o secretário Joabe Lira e o prefeito Tião Bocalom compareçam em sessão para prestarem explicações sobre a situação.

