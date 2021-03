Acolhimento social, essa tem sido uma meta da prefeitura de Epitaciolândia, por isso o prefeito Sérgio Lopes resolveu promover um encontro para o alinhamento da rede de atendimento do CRAS, CAPS, CREAS e NASF do município.

A Professora Marinete Mesquita que possui Know-how por ter comandado o CAPS de Brasiléia desenvolvendo um excelente trabalho de atenção psicossocial da saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente foi a facilitadora do encontro.

Durante o evento todos os coordenadores de cada setor puderam expor suas necessidades e demandas e, ainda trocar ideias a fim de melhorar o atendimento aos usuários que buscam por diversos serviços na rede de Epitaciolândia.

“A interação é pertinente e necessária entre os setores, a convite do prefeito Sérgio Lopes nós fizemos esse encontro entre todos para que conheçam a demanda e possam lidar com fluxo, e, ter um acolhimento de forma que o indivíduo saiba onde e a quem recorrer.” Destacou Marinete Mesquita.

Para o Psicólogo Raimundinho, esse apoio por parte da prefeitura é fundamental para um bom atendimento. “Sem essa estrutura, sem esse apoio não se consegue caminhar, então esse encontro realizado aqui hoje é fundamental para que juntos possamos aprimorar os serviços oferecidos aos nossos usuários da rede.

O Prefeito Sérgio Lopes participou do evento e enfatizou a importância do acolhimento social para esses usuários. “Temos um objetivo comum que é cuidar bem das pessoas, por isso, o acolhimento é fundamental, estamos promovendo esse encontro, para alinhar as ideias e assim poder oferecer um melhor serviço, vamos dar totais condições para que o CAPS, CRAS, CREAS e NASF possam trabalhar para melhor servir nossa população.” Pontuou Lopes.

