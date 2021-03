O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia e o Presidente do Legislativo, Wendell Gonçalves, estão desde ontem, Segunda-Feira (15), cumprindo agenda em Rio Branco, visitando diversos órgãos na tentativa de buscar melhorias para o Município.

Na manhã de hoje, eles estiveram visitando a casa de apoio aos pacientes em TFD (Tratamento Fora de Domicílio), mantida pela Prefeitura de Assis Brasil em Rio Branco. A Casa de Apoio está localizada ao lado da Fundação Hospitalar e oferece toda uma logística para que os pacientes do município não se sintam desprotegidos na Capital.

Na ocasião, em busca de se interar de como é a estadia no local, conversaram com alguns pacientes sobre as condições do ambiente e do transporte sanitário gratuito e deles ouviram sugestões que visam melhorar a qualidade da estadia dos conterrâneos.

Vale destacar que além da Casa de Apoio, a Prefeitura também mantém uma VAN que faz o transporte sanitário gratuito dos pacientes de Assis Brasil até Rio Branco, tudo por conta do município.

“Todo o atendimento da casa de apoio visa dar comodidade às famílias que enfrentam questões de saúde e que precisam da atenção especial do poder público tanto para estadia quanto no direcionamento para as áreas hospitalares onde serão realizados os procedimentos médicos correspondentes,” disse o Prefeito.

