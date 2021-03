O Conselho Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) decidiu suspender os atendimentos presenciais na Unidade de Veículos de 17 a 23 de março de 2021. A paralisação das atividades se dá em razão da testagem positiva de alguns servidores para a Covid-19. A medida faz parte dos protocolos de segurança sanitária indicados pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 e pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).



O atendimento presencial no Detran para a realização de cinco tipos de serviços foi retomado no último dia 4 de março, mesmo estando todos os 22 municípios acreanos classificados em bandeira vermelha para o risco COVID-19. “Não executamos serviço essencial, mas entendemos que muitas pessoas têm urgência em realizar serviços junto ao Detran. Abrimos as unidades para os atendimentos mais buscados”, lembrou o presidente do Detran/AC, Luiz Fernando Duarte.

Todos os agendamentos previstos para os dias de fechamento serão reprogramados e informados aos interessados por meio de contato telefônico. Neste período, a Unidade de Veículos, localizada no bairro Estação Experimental, passará por processo de desinfecção.

Os atendimentos nas unidades de Vistoria, Habilitação, Parqueamento e Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) continuam sendo realizados.

