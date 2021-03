O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) lança nesta terça-feira, dia 16 de março, o seu Gabinete Virtual, plataforma que permite o atendimento remoto em salas virtuais, a todas as pessoas que desejam se comunicar com o parlamentar, com funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde.

O Gabinete Digital vai facilitar a comunicação e a interação do deputado e sua equipe com a população, sobretudo nesse momento crítico da pandemia, em que os trabalhos legislativos estão sendo realizados de forma remota para segurança de todos.

A ferramenta permite através de um único link, acesso a diversos canais de comunicação, dentre eles: Sala Virtual, contato pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e e-mail, onde poderão ser enviadas propostas, reclamações, denúncias, agendar reuniões, e ainda obter informações sobre a atuação e produção legislativa do seu representante no Congresso Nacional.

Para acessar o Gabinete Digital é simples e prático:

É clicar no link que reúne todos os canais de atendimento e aí, é só escolher o canal que deseja usar para se comunicar: Sala Virtual, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ou E-mail;

Na Sala Virtual você será recebido por um membro da equipe do Gabinete, que vai direcionar seu atendimento conforme a necessidade;

“O Gabinete Virtual é uma ferramenta importantíssima nesse momento que estamos privados do contato pessoal. É muito interessante e dinâmico. Espero que todos se sintam a vontade para acessar, estaremos “On” e prontos para lhe ouvir”, disse Leo de Brito.

