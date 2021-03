Em pronunciamento na sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira, 16, o deputado estadual Jenilson Leite, comparou o ato violento contra os trabalhadores da zeladoria como o tempo dos coronéis, “Parece as histórias antigas dos seringais, dos coronéis”.

“O trabalhador que cortava a seringa, quando tirava saldo e cobrava seu saldo, ele saia dali até amarrado e isso não se faz quando se administra para o povo, isso não se faz quando tem compromisso com a população”, destacou o deputado.

O parlamentar repudiou ato violento adotado pelo Prefeito Tião Bocalom e a permissão do Governador Gladson Cameli de ter permitido que as forças policiais agissem no ato pacífico.

“Cabe um pedido de desculpas do Prefeito Tião Bocalom e do Governador Gladson Cameli que liberou a tropa de choque para ir lá reprimir os trabalhadores que cuidam da limpeza da nosso cidade”, disse o deputado.

O finalizar, Jenilson ainda relembrou que essas pessoas arriscaram suas vidas e de suas famílias para poder ajudar a combater o momento na qual estamos passando.

