Estão abertas as inscrições da Copa Norte de Xadrez Escolar 2021, para alunos matriculados nas redes estadual, municipal e particular de ensino. O evento esportivo tem por objetivo integrar os estudantes dos estados da região Norte brasileira, que participarão das competições, este ano de forma online, iniciando as atividades no dia 21 de março.

O campeonato é promovido pela Federação Rondoniense de Xadrez Escolar (FRXE) e o Instituto MRV, com o apoio das secretarias estaduais de Educação da região Norte. A competição será realizada em quatro edições no decorrer de 2021, sendo o encerramento em novembro, com o campeonato da Edição dos Campeões, do qual só participarão os vencedores das quatro edições anteriores.

Os participantes devem ficar atentos ao regulamento de inscrição, de acordo com o qual estarão autorizando a utilização do nome, imagem e som de voz para a divulgação do torneio, por período indeterminado e sem qualquer ônus para a organização.

Vale ressaltar que estudantes que não sejam da região Norte do Brasil podem participar, na condição de convidados. As premiações do campeonato serão: medalha, troféu e camisetas das instituições parceiras.

As inscrições são gratuitas, tanto para a modalidade feminina quanto para a masculina, e podem ser realizadas até sexta-feira, dia 19, por meio do link: https://copanorte.org/cnxe-2021-1-online

