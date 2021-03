Os servidores do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) que atuam na Central de Atendimentos de Rio Branco (OCA) participaram nesta terça-feira, 16, do segundo módulo de capacitação para abertura de reclamação direta para audiências de conciliação.

No curso, foram abordadas novas noções administrativas, análises técnicas dos documentos necessários para realizar uma mediação e o aprimoramento da metodologia para o agendamento das audiências, além da inclusão das informações no sistema da autarquia.

“Concluímos mais uma etapa de capacitação com a nossa equipe e, neste módulo, usamos a estrutura utilizada na OCA para atender o cidadão, aplicando todos os conhecimentos teóricos na prática”, destaca o supervisor do núcleo de audiências do Procon/AC, Daniel Jordão.

A capacitação é fruto do Termo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), assinado no início de janeiro, que resultou em um convênio entre o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e o Procon/AC, para ajudar as partes de conflitos consumeristas a chegarem a um acordo.

“O ideal é que o consumidor tenha sua demanda atendida de forma imediata pela empresa reclamada. Caso haja dificuldade para um possível acordo, o Procon/AC, com o apoio do TJAC, promove uma audiência para conciliar as partes e instruir o processo, visando o seu regular prosseguimento, de forma remota, prezando pela saúde de todos”, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, permitiu o uso de sprays de pimenta e cassetetes contra trabalhadores que cobravam seu direito, pois estão com o salário atrasado e o prefeito não paga a empresa responsável. Diz Garis

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.