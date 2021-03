Uma viagem em tempo recorde de Marechal Thaumaturgo a Cruzeiro de ida e volta, feita na Lancha Ubá do Juruá, foi e retornou no mesmo dia. Essa viagem foi para buscar 5 cilindros de Oxigênio para atender os pacientes infectado pela Covid-19 na Unidade Mista em Marechal Thaumaturgo.

Acompanhando de perto a situação crítica no sistema de saúde por conta da Covid-19, o prefeito da cidade Isaac Piyãko agradeceu a solidariedade do governo do e em especial a prefeitura de Porto Walter, que ajudou nessa logística.

“Quero agradecer o Prefeito César de Porto Walter que, atendeu nosso pedido e com muita agilidade veio deixar um cilindro de oxigênio para atender nossos pacientes que estavam precisando com urgência no nosso Município”.

Os agradecimentos estendem-se também a equipe do Governo através da Sesacre que enviou os 5 cilindros de oxigênio e de imediato nossa equipe da secretaria de saúde do município fez a logística, ressaltou o Prefeito Isaac Piyãko.

“Ressalta-se aqui os agradecimentos das profissionais da Sesacre pelo apoio que a prefeitura deu na logística, “Obrigado pelo apoio prefeito Vamos ampliar a quantidade das balas que são disponibilizadas” frisou Muana Araújo“, diretora administrativa da sesacre, que se disse muito feliz por essa parceria e esforço de cada uma. “Precisamos estar juntos para atender melhor nosso povo que está precisando do nosso apoio”, disse Muana.

Dr.º Vinícius ainda alertou sobre o colapso a vista e pede a colaboração da sociedade.

“Nós já estamos no caminho de um colapso causado pelo Novo Coronavirus. O Povo precisa fazer sua parte, caso contrário as lideranças de frente se cansarão ainda mais e até ou mesmo se contaminar. Isso acontecendo, não vamos poder ajudar mais ninguém”, desabafou o médico.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, permitiu o uso de sprays de pimenta e cassetetes contra trabalhadores que cobravam seu direito, pois estão com o salário atrasado e o prefeito não paga a empresa responsável. Diz Garis

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.