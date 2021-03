Foram registrados também 83.926 nas últimas 24 horas, totalizando 11.603.535 casos – Foto: Getty Images

Brasil 247 – Quase uma hora após o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgar um número já muito alto de mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o Ministério informou que o índice é bem maior. De acordo com dados divulgados pela pasta nesta terça-feira (16), o Brasil contabilizou 2.841 vítimas fatais da doença no último dia.

Este é um novo triste recorde alcançado pelo país que ainda discute a eficácia de medidas restritivas para contenção do coronavírus e faz mais um troca no comando do Ministério da Saúde no estágio mais grave da pandemia.

O Brasil tem agora 282.127 óbitos em decorrência da Covid-19 desde o surgimento da doença.

Foram registrados também 83.926 nas últimas 24 horas, totalizando 11.603.535 casos.

