O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, classificou durante sessão desta terça-feira (16) como “conquista importante” o fato do Acre integrar o grupo de sete estados como zona livre de febre afotosa sem vacinação do rebanho bovino.

“Essa conquista é um trabalho de mais de 20 anos que sem duvida é uma vitória extraordinária para o estado do Acre”, disse o parlamentar.

Gonzaga informou que o Brasil recebeu parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal para o reconhecimento do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso e parte do Amazonas como regiões livres da febre aftosa.

“Antes, somente o estado de Santa Catarina tinha este reconhecimento. Daí a importância dessa conquista para o Acre. Principalmente porque a partir de agora o Acre poderá exportar carne para o exterior sem nenhuma restrição”, explica o deputado tucano.

Gonzaga, que defende o desenvolvimento do Acre através da produção, comemora a conquista e afirma que essa decisão será crucial para o Acre crescer ainda mais.

“A exportação de carnes bovina e suína do Acre para outros mercados é uma proposta que irá beneficiar não somente a indústria frigorífica, mas terá um impacto positivo na economia acreana”, disse.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, permitiu o uso de sprays de pimenta e cassetetes contra trabalhadores que cobravam seu direito, pois estão com o salário atrasado e o prefeito não paga a empresa responsável. Diz Garis

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.