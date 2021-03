Atendendo uma solicitação do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) enviou para o Estado do Acre o valor de R$ 50 milhões para recuperar a BR-364.

A BR-364 ficou intrafegável após as chuvas e enchentes do início do ano, e o deputado Jesus Sérgio foi até Brasília na semana passada, onde se reuniu com o diretor-geral do DNIT, General Antônio Leite Filho e apresentou a situação lastimável da BR.

E, esta semana, Jesus Sérgio recebeu a notícia da liberação de R$ 50 milhões, recurso destinado exclusivamente para recuperação da BR-364 e previsto na Medida Provisória 1035/2021. O superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, agradeceu o empenho do deputado e afirmou que este recurso fará com que o órgão trabalhe com mais efetividade em todo o Estado.

“A BR-364 é uma via muito importante para o nosso Estado, o tráfego é intenso e é a ligação de muitos municípios com a capital do Acre. Por isso, estivemos empenhados em conseguir recursos federais e assim viabilizar as obras de recuperação da BR. Ficamos muito felizes com esta notícia que beneficia toda a população do Acre e o nosso mandato continuará sempre empenhado na obtenção de recursos para beneficiar todo o Estado”, afirmou Jesus Sérgio.

