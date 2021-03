E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o vídeo Abaixo: Um morador da zona rural do município de Plácido de Castro, nas imediações do km 74 da AC-40, testemunhou neste fim de semana uma cena que ele diz jamais ter visto na vida. Ao se dirigir a uma pescaria Ruan Vítor se deparou com cerca de cinco macacos agonizando com um mal desconhecido.

Veja o Vídeo:

