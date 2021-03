Os trabalhadores realizam, pela quarta vez, um protesto para denunciar o que classificam como “descaso da gestão para com os funcionários” – Foto: Reprodução

Após o triste episódio que aconteceu nesta segunda-feira (15) envolvendo os garis e demais funcionários da secretaria de zeladoria de Rio Branco, que realizaram um manifesto por conta do salário atrasado, onde o Bope desnecessariamente foi acionado pela prefeitura, o Partido dos Trabalhadores emitiu uma nota repudiando a atitude da prefeitura com os servidores.

Os militares lançaram gás de pimenta contra os profissionais terceirizados e com a tropa de choque, atrás de escudos, os militares partiram para cima dos garis que estavam na frente da sede da secretaria, fazendo um protesto. Um momento de gritaria, agressão e muita confusão. Os trabalhadores, alegaram não serem bandidos, levantaram as mãos e não reagiram.

Com extrema indignação, o Partido dos Trabalhadores do Acre vem a público externar seu repúdio a atitude covarde do prefeito Tião Bocalom, que solicitou a dispersão do protesto pacífico realizado por trabalhadores em frente a Zeladoria de Rio Branco, na manhã dessa segunda-feira, usando o instrumento da força policial.

Somos solidários aos trabalhadores que, além de estares há meses sem receber e que têm lutado pelo seus salários, foram agredidos pelo poder público.

A prefeitura, em vez de mandar agredir os trabalhadores e ficar num empurra-empurra de responsabilidade com a empresa de terceirizados, deveria assumir a responsabilidade de mediadora do diálogo entre prefeitura, empresa e trabalhadores para solução do empasse referente aos salários.

Não é com força ou violência que se resolvem problemas, mas pelo diálogo e conversa.

Não é concebível que pessoas legitimamente eleitas recorram à força policial para colocar “pra moer” em reivindicações legítimas e democráticas dos trabalhadores.

Direção Estadual do PT/Acre

