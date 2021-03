O diretor-presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Alirio Wanderley Neto, esteve reunido na tarde desta segunda-feira, 15, com o prefeito e o presidente da Câmara de Assis Brasil, para tratar sobre a regularização fundiária no município.

“Assumimos o compromisso de criar todas as condições para que o Iteracre possa trabalhar a regularização fundiária de toda a zona urbana de Assis Brasil. Com isso, os moradores realmente serão donos de suas áreas e poderão acessar créditos especiais das instituições financeiras”, comemorou o prefeito.

“Fico feliz com a preocupação do prefeito e do presidente da Câmara em relação a regularização fundiária. Isso vai levar mais dignidade ao povo de Assis Brasil”, comentou o presidente do Iteracre.

O presidente da Câmara de Vereadores também comemorou a parceria.

“Essa parceria do Governo do Acre com a Prefeitura de Assis Brasil vem se fortalecendo a cada dia. E nós, como legisladores, acompanhamos e apoiamos toda boa iniciativa que traga benefícios para nosso povo”, disse Wendell.

