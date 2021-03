Notícias da Hora – O clima esquentou contra os trabalhadores terceirizados da Secretaria de Zeladoria da Cidade, nesta segunda-feira, dia 15, quando policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre avançaram contra os trabalhadores que estão há dois meses com os salários atrasados. A reportagem mostrou, ao vivo, o momento de tensão.

Os militares lançaram gás de pimenta contra os profissionais terceirizados e com a tropa de choque, atrás de escudos, os militares partiram para cima dos garis que estavam na frente da sede da secretaria, fazendo um protesto. Um momento de gritaria, agressão e muita confusão. Os trabalhadores, alegaram não serem bandidos, levantaram as mãos e não reagiram.

O não pagamento, segundo a Zeladoria, se dá pela irregularidade na cobrança das empresas diante dos termos do contrato firmado com a pasta. Contudo, a secretaria ainda não teria chamado a Justiça do Trabalho, por meio do Ministério Público do Trabalho, para tentar resolver a situação.

Enquanto aguardam uma postura resolutiva do secretário Joabe Lira, que comanda a pasta de desde 1º de janeiro, os trabalhadores realizam, pela quarta vez, um protesto para denunciar o que classificam como “descaso da gestão para com os funcionários”, que limpam a cidade.

