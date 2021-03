A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) vai acionar o Ministério Público do Acre para apurar a participação e responsabilidade do governador do Estado e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, nos ataques sofridos por garis e margaridas pela Tropa de Choque da Polícia Militar, nesta segunda-feira (15), durante manifestação pacífica pelo pagamento de salários atrasados.

“Quero repudiar essa atitude autoritária. O governador e prefeito precisam responder juridicamente por atentado aos direitos humanos de garis e margaridas, que já passam fome por não receberem seus salários. É inadmissível tratá-los dessa forma. Eles levantaram os braços, demonstrando claramente que não queriam o confronto, mas mesmo assim foram atacados com cassetetes e spray de pimenta”, lamenta Perpétua Almeida.

O artigo 5º da Constituição assegura a todo brasileiro a liberdade de manifestação de pensamento e garante que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. “A ação da polícia foi abusiva, pois se utilizou de um uso excessivo da força para dispersar uma manifestação legítima e pacífica. E até agora o governador e o prefeito não apareceram para condenar essa atrocidade. Quem cala, consente, né!?”, afirma Perpétua.

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, permitiu o uso de sprays de pimenta e cassetetes contra trabalhadores que cobravam seu direito, pois estão com o salário atrasado e o prefeito não paga a empresa responsável. Diz Garis

