Esse cenário não seria apenas local, pois com as vantagens competitivas que o município possui, é possível intensificar as relações comerciais com outros países sulamericanos como Perú e Chile.

“ Cruzeiro do Sul é uma Área de Livre Comércio em pleno funcionamento. As empresas instaladas no município podem acessar inúmeros benefícios fiscais e tributários, inclusive com redução ou isenção de impostos como IPI, PIS e COFINS”, destaca o parlamentar.

Muitos empresários locais já enxergaram essa realidade, basta agora uma ação coordenada de fomento entre poder público e iniciativa privada para que a economia de Cruzeiro do Sul deslanche gerando emprego, renda e o desenvolvimento industrial que a cidade tanto precisa.

“Seria uma saída para a crise econômica que estamos vivendo, afinal Cruzeiro do Sul pode se consolidar como um dos maiores potenciais de investimentos do Acre, a economia cresce e ganha todo mundo”, diz um empresário local.

Cruzeiro do Sul além de ser uma Área de Livre Comércio, possui uma boa infraestrutura urbana, rede hoteleira diversificada, parque industrial em funcionamento e conta também com fornecimento contínuo de energia e alternativas de telecomunicação.

“Estamos dialogando muito com empresários, com o governo através do vice governador Major Rocha e ainda colocando o poder legislativo a disposição criando um ambiente favorável e de confiança para atração de investidores para nosso município”, finaliza o deputado.

