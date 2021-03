A deputada estadual Maria Antônia e as executivas estadual e municipal do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Brasileia, externam suas condolências à ex-presidente da AMOPREB, que foi candidata a vereadora em Brasileia pelo PROS, Luiza Carlota, pelo falecimento de seu filho Odeones da Silva e Silva.

Carlota e sua família são pessoas muito queridas e sem dúvidas estão enfrentando uma dor imensurável que é a dor da perda. A família PROS lamenta profundamente o ocorrido.

“Aqui queremos prestar nossos sinceros sentimentos à nossa querida amiga Carlota, demais familiares e amigos do Odeones, sabemos da dor que é perder um ente querido e entendemos que nenhuma palavra agora vai trazer o conforto, mas rogamos a Deus que dê o conforto neste momento difícil”, disse a deputada Maria Antônia.

Veja abaixo matéria relacionara:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o vídeo Abaixo: Um morador da zona rural do município de Plácido de Castro, nas imediações do km 74 da AC-40, testemunhou neste fim de semana uma cena que ele diz jamais ter visto na vida. Ao se dirigir a uma pescaria Ruan Vítor se deparou com cerca de cinco macacos agonizando com um mal desconhecido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.