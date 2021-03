“Este país não tem governo. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente ou do ministro da Saúde. Tome vacina” – Foto: ABR | Alex Pazuello/Semcom

Brasil 247 – A Bloomberg, uma das maiores agências de notícias do mundo, afirma que o negacionismo de Jair Bolsonaro transformou o Brasil numa colônia de lepresos.

“Em extensa reportagem enviada de Letícia, na Colômbia, mas listando quase todos os ‘vizinhos nervosos’ que estão fechando as fronteiras, da Venezuela ao Uruguai, a Bloomberg destacou no fim de semana”, segundo informa a coluna de Nelson de Sá, na Folha de S. Paulo.

“Para o resto da América Latina, o Brasil sempre foi uma nação à parte. Hoje, é algo diferente: uma ameaça que espalha Covid e está rapidamente se tornando uma espécie de colônia de leprosos”, destaca a reportagem da Bloomberg.

A mesma Bloomberg, em newsletter, selecionou como sua frase da semana no mundo, de Lula (acima): “Este país não tem governo. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente ou do ministro da Saúde. Tome vacina”.

