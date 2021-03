Enquanto isso, o negacionismo bolsonarista mantém o país à deriva. Até quando tanta leniência e tolerância a esse genocídio? Foto: Agência Senado

Brasil 247 – O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) defendeu neste domingo (14) que, além da demissão, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ir a julgamento pelos crimes cometidos no combate à pandemia do coronavírus.

“Não basta pedir para sair: é preciso mandar Pazuello para o banco dos réus, pelos crimes cometidos contra a saúde do povo brasileiro! Enquanto isso, o negacionismo bolsonarista mantém o país à deriva. Até quando tanta leniência e tolerância a esse genocídio?”, criticou Contarato pelo Twitter.

O general Eduardo Pazuello vai deixar o comando do Ministério da Saúde após comunicar ao presidente Jair Bolsonaro estar com problemas de saúde e que, por isso, precisará de mais tempo para se reabilitar. A informação são de fontes do Planalto, segundo publicou neste domingo (14) pelo site O Globo.

