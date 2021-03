Eduardo Pazuello alega problemas de saúde e pede para sair do ministério, diz jornal. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em entrevista coletiva Into) no Rio de Janeiro – Foto: Reprotução

Brasil 247 – Jair Bolsonaro vai trocar pela quarta vez o comando do Ministério da Saúde, hoje a cargo do general Eduardo Pazuello, que promoveu a intensificação do caos que o país enfrenta no combate ao vírus.

Internautas e articulistas apontam que o governo de Jair Bolsonaro é obrigado a se movimentar no combate à pandemia temendo a vitória de Lula em 2022. Desde o discurso histórico do petista, realizado na última quarta, Jair Bolsonaro faz a defesa da vacina e agora demite seu ministro.

Fontes do Planalto que participam das tratativas disseram à reportagem do jornal O Globo que o atual ministro comunicou a Bolsonaro estar com problemas de saúde e que, por isso, precisará de mais tempo para se dedicar aos cuidados com o corpo. O pedido de afastamento coincide com o auge da pressão de deputados do Centrão, que pleiteiam mudança no comando da pasta, sob pretexto de má gestão durante a pandemia.

Nesta manhã, a jornalista Andreia Sadi disse que “aliados do presidente Bolsonaro defenderam nos últimos ao presidente e a integrantes do Palácio do Planalto que seja feito um “rearranjo” de ministérios — começando pela troca urgente do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que o governo consiga se preparar politicamente à oposição do ex-presidente Lula, que voltou ao tabuleiro eleitoral na semana passada.”.

A reportagem ainda acrescenta que interlocutores de Bolsonaro já entraram em contato com dois cardiologistas cotados para substituir Pazuello: Ludhmilla Abrahão Hajjar e Marcelo Queiroga. O primeiro nome, como divlugou o blog de Andreia Sadi, é o preferido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de deputados do Centrão para assumir a vaga. Hajjar é professora associada de Cardiologia da USP. Queiroga preside a Associação Brasileira de Cardiologia.

Nesta manhã, Lira falou publicamente sobre a importancia de Pazuello sair do cargo: A avaliação de Lira é de que Pazuello “perdeu o rumo” e não tem mais a “confiança mínima” da sociedade para exercer seu cargo.

Pazuello deixará o ministério com legado de estoques lotados de cloroquina, medicamento que não possui eficácia alguma no combate ao vírus, e também pela ineficiência na aquisição de vacinas contra a Covid-19.

Veja a repercussão:

Pazuello lança importante programa de saúde pública que consiste na renúncia ao cargo de ministro da saúde. — médico de postinho (@luizpaulor) March 14, 2021

No mais : Caso seja confirmada a saída do general Eduardo Pazuello o Brasil terá seu quarto ministro da Saúde durante a pandemia . Esse troca troca em pleno voo turbulento não é normal. É a prova, mais uma, do fracasso do governo no combate a Covid-19. Alguém tem dúvida ? — Ancelmo.Com (@Ancelmocom) March 14, 2021

Pazuello pediu para SAIR. É boi de piranha, afinal cumpriu todas as ordens do Capitão Cloroquina. Lembram-se do general sorrindo ao lado do Bolsonaro e dizendo "Um manda, o outro obedece?" De todo modo, JÁ VAI TARDE! — Ivan Valente (@IvanValente) March 14, 2021

URGENTE! Pazuello pediu demissão. Depois de usar o general p/ fazer o trabalho sujo, Bolsonaro manobra e descarta seu capataz p/ tentar salvar a própria pele. Pazuello é um incompetente, já vai tarde. Mas ele é um mero executor, o mandante dessa política de morte é Bolsonaro. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 14, 2021

As críticas do Lula derrubaram até o Pazuello?! Caramba! Incrível como Lula tem a capacidade de conduzir bem o Brasil, mesmo não sendo presidente. — Lana de Holanda 🏳️‍⚧️🇨🇺 (@lanadeholanda) March 14, 2021

Atenção 🚨

Discurso de Lula derruba o Ministro Interino Pazuello! — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) March 14, 2021

Lula já derrubou o primeiro: Pazuello vai sair. Tomara que ele derrube o papai Bozo também. — Emerson Damasceno (@EmersonAnomia) March 14, 2021

Parece que vamos para o 4º ministro da saúde em 1 ano. Mais um recorde espantoso e mais uma prova de que o problema principal está em outro lugar: em quem não sabe nomear ou atrapalha quem é nomeado. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 14, 2021

Efeito Lula: Pazuello pede demissão do Ministério da Saúde.

Já vai tarde! — Helder Salomão (@heldersalomao) March 14, 2021

1. O que contei + cedo no blog no @g1: Fator Lula + pressão dos aliados que cobram de Bolsonaro 'rearranjo' de ministérios- querem começar pela vaga de Pazuello. Bolsonaro ouviu nos últimos dias- de integrantes do STF e do centrão- que não dá +. Eles defendem médica p/vaga — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) March 14, 2021

Efeito Lula:

Governo agiliza vacinas

Bolsonaro usa máscara

O próprio Lula negocia vacinas com a Rússia

E agora Pazuello, o “especialista em logística”, pede demissão do Ministério da Saúde.

Um a um, esses genocidas vão pro lugar a eles reservado: o lixo da história. — João Gabriel Prates (@jgprates) March 14, 2021

