O nome cotado para assumir o Ministério da Saúde é do deputado Dr. Luizinho, que pertence ao mesmo partido de Lira – Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Brasil 247 – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu neste sábado (14) com Jair Bolsonaro para discutir a situação do ministro da Saúde Eduardo Pazuello, pressionado pelo Centrão e principalmente pelo deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), do mesmo partido de Lira, a abandonar o cargo.

Segundo a coluna de Guilherme Amado, na Época, a avaliação de Lira é de que Pazuello “perdeu o rumo” e não tem mais a “confiança mínima” da sociedade para exercer seu cargo.

Na noite de sábado, se reuniram Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Fernando Azevedo, da Defesa. Eles foram ao Hotel de Trânsito do Exército, onde Pazuello reside em Brasília.

Luizinho preside a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. Ele tem feito críticas à política do governo federal em relação à pandemia do novo coronavírus e coordena uma medida para intermediar a relação com países como China e Índia para adquirir vacinas contra a Covid-19.

