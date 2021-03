Polícias militares recuperaram um veículo no município de Epitaciolândia. A guarnição foi acionada pelo proprietário do veículo, que informou a localização do carro em uma garagem.

Os policiais verificaram o endereço e encontraram o Palio, cor azul, na garagem. Perguntado sobre a procedência, o indivíduo afirmou ter comprado, mais não apresentou os documentos do veículo.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Epitaciolândia para que fossem esclarecidos os fatos e tomadas as providências gabiáveis.

