O povo parece que caiu na real e começou a enxergar o fracasso de Bolsonaro – Foto: Evaristo Sa / AFP

Bolsonaro ver seu governo nas cordas e para quem achava que navegaria em águas calmas, viu um tsunami político cair sobre o Palácio do Planalto esta semana. Lula sacudiu a mídia e fez declarações contra o governo de Bolsonaro, capaz de fazer ele e seus filhos militar pela vacina e até usar máscara.

O Acre foi o estado mais Bolsoanrista nas eleições de 2018, deu 80% dos votos ao presidente, que depois disso tem virado as costas para o estado. As carretas foram convocadas pelo próprio presidente e estranha seus seguidores no Acre não aderirem.

O que mais chama atenção é que só Cruzeiro do Sul confirmou a manifestação e com algumas restrições, para quem tiver pensando em participar.

Fica proibido levantar faixas contra aumento de Gás, gasolina ou energia e será expulso se pedir auxílio emergencial para o povo.

O Brasil bate recorde de casos de mortes e infectados pelo Covid-19 e a fome ganha os interiores como nunca se viu.

Conversamos com alguns Bolsonaristas de Rio Branco e a resposta foi quase a mesma.

Segundo alguns, eles seguem apoiando Bolsonaro, mas em meio a situação, não pegaria bem para sociedade, uma manifestação onde não se pode reclamar da gasolina, gás, energia e cesta básica.

Com a decisão tomada pelo STF de anular as sentenças do ex-Juiz e ministro de Bolsonaro Sérgio Moro, que incriminaram Lula e o impediu de disputar o governo em 2018, Bolsonaro se viu acoado e parece que começou a ver que a situação no País está desgovernada.

O povo parece que caiu na real e começou a enxergar o fracasso de Bolsonaro.

Coletiva de imprensa de Lula, sobre a recente decisão do ministro Edson Fachin, anulando o julgamento de Moro contra ele, e sobre a votação do julgamento da suspeição do ex-juiz.

