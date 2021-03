Oalto Acre – Um jovem que iria completar 19 anos no dia 11 de abril próximo, perdeu a vida por volta das 2h20 da madrugada deste domingo, dia 14, após cair de moto na Avenida Amazonas, sofrendo vários ferimentos pelo corpo e morrer no local.

Anthony Nascimento Saboia (18), morava na cidade de Epitaciolândia e pilotava uma moto modelo Honda/BROS, placa QLY 5G77. Uma guarnição da Polícia Militar que foi acionada até o local, já encontrou o jovem sem vida e está investigando a hipótese de um suposto ‘racha’ entre duas motos.

Imagens de segurança serão analisadas, uma vez que o acidente ocorreu debaixo de uma câmera de segurança, localizada em frente ao clube do Exército Brasileiro. As primeiras análises leva a crer que a vítima teria encostado na outra moto, ocasionando a queda na avenida na contramão e bateu a cabeça em um memorial existente no local.

Ainda foi acionado o socorro do SAMU, mas, infelizmente apenas constataram a morte do jovem no local. Familiares da vítima estiveram no local para reconhecimento e aguardaram a chegada de uma viatura da Polícia Civil, que resgatou o corpo para o hospital Raimundo Chaar em Brasiléia.

As imagens de vídeo serão analisadas para tentar identificar o outro motociclista que estaria realizando o ‘racha’ com Anthony. Este se evadiu do local sem prestar socorro e poderá ser penalizado segundo as leis de trânsito.

