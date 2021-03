Brasil 247 – A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, avaliou neste domingo (14) que o pedido de demissão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, evidencia o seu despreparo à frente da pasta e é mais um efeito do retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao jogo político.

“Com o covid se espalhando, colapso na saúde e vacinação pífia, Pazuello pede para sair. É mais um efeito Lula no desgoverno Bolsonaro. Mas, a crise não se resolve se o chefe da catástrofe ficar no cargo. Ele é o grande culpado pelo Brasil ser o epicentro da pandemia e pária do mundo”, disse Gleisi pelo Twitter.

Segundo o jornal O Globo, o general Eduardo Pazuello comunicou a Jair Bolsonaro estar com problemas de saúde e que, por isso, precisará de mais tempo para se reabilitar.

Segundo o jornal, pessoas próximas ao presidente já entraram em contato com dois médicos cardiologistas cotados para substituir Pazuello: Ludhmilla Abrahão Hajjar, professora associada da USP; e Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bolsonaro se reúne neste domingo com Ludhmilla Abrahão Hajjar.

