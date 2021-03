Durante a Sessão Ordinária desta quinta-feira, 11, os vereadores de Cruzeiro do Sul aprovaram um importante projeto do Executivo que visa permitir a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul a participar do Consórcio Nacional de Municípios para aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público de aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na aérea de saúde.

O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário da Casa por 12 votos a favor e nenhum contrário dado à importância da pauta para a sociedade cruzeirense. Pois com esse aval da Câmara de Vereadores o município de Cruzeiro do Sul é um dos dois municípios acreanos hábitos a adquirirem com recursos próprios imunizantes para a população em massa.

O vice-presidente da Câmara de Vereadores, Clerton Souza, PSD, agradeceu ao Executivo pelo envio do projeto e enalteceu o comprometimento do poder legislativo em aprovar de forma unanime a pauta.

“Hoje é um dia histórico para nossa cidade. Pois estamos há mais de um ano vivendo essa pandemia e hoje conseguimos aprovar essa autorização para que nosso município possa participar do Consórcio Nacional de Municípios para comprar vacinas para nosso povo.

Parabéns ao nosso prefeito Zequinha pelo esforço feito para participar do consórcio e para também para os colegas vereadores que de forma unanime entenderam a importância do projeto e aprovamos para o bem da nossa sociedade.”, concluiu o parlamentar.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Neste vídeo vamos falar sobre o lockdown que está acontecendo no Acre todos os finais de samana, Coronavírus e outros assuntos interessantes a serem debatidos. Dentre eles, Iremos abordar também a possibilidade de uma lei de incentivo à cultura, para os artistas da noite que até o momento estão desamparados como garçons, músicos e vendedor de banquinha e outros.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.