O arrependimento é tardio. Outra, os sintomas do coronavírus só aparecem mesmo depois da fase incubatória que vai do 7º ao 14º dia – Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR

Hollywood conquistou o mundo com filmes narrando a conquista do oeste norte americano. Em um deles, um forte com soldados, colonos, velhos, mulheres e crianças estava cercado por índios Apaches que atacavam ferozmente defendo suas terras. A confusão e o desespero dentro da paliçada eram grandes.

Não havia saída, todos iriam morrer. O The End era sempre óbvio e previsível. O cinema estrondava quando uma corneta tocava, era a cavalaria do exército chegando para salvar o forte. Os índios fugiam desesperados sob fogo cerrado dos soldados. Gritos e palmas na plateia para a propaganda que dizimava nações e etnias em nome do progresso (cobiça).

Como diz um amigo que nunca cursou faculdade, mas é graduado em senso comum: “Mal comparando, estamos cercados pelo coronavírus que vai matando as pessoas, os amigos, destruindo as famílias e a cavalaria não chega”.

A cavalaria, segundo ele, é a vacina que deveria ser enviada pelo governo federal, o presidente Jair é o comandante das tropas. Quanto ao vírus, corona e outros, estão no planeta há bilhões de anos. No caso da Covid, índios e brancos estão no mesmo forte e condição, morrendo sem assistência da cavalaria que não chega.

“O exército é o melhor amigo do índio”. (general Custer, morto numa batalha com índios, da 7ª Cavalaria não sobrou ninguém)

