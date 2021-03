A Prefeitura de Assis Brasil, através da Secretaria Municipal de Obras e Limpeza Pública, tem realizado a Operação Cidade Mais Limpa, que tem como objetivo a realização dos serviços de capina, roçagem, desobstrução de bueiros, reconstrução de pontes e melhoria de vias públicas.

A Operação conta com o apoio do Governo do Estado e visa, além de manter a cidade limpa, evitar a proliferação do mosquito da dengue.

De acordo com o Secretário de Obras, Reginaldo Martins, sua meta desde que assumiu a pasta é manter a cidade limpa, com condições de conservação e Higiene, pois isso gera impactos positivos na qualidade de vida da população.

“É muito prazeroso ter ruas limpas, porque além de embelezar a cidade aumenta a qualidade de vida da população. O lixo descartado nas ruas atrai ratos, baratas e moscas, além da proliferação do mosquito da dengue, e tudo isso traz doenças para a população, então quando se tem bairros e ruas limpas, se tem mais qualidade de vida e menos índices de doenças,” disse Reginaldo.

O Secretário pediu a colaboração da população para ajudar o poder público a manter a cidade limpa, não jogando lixo, entulhos e materiais nas calçadas, terrenos e/ou vias públicas.

