Através de um Termo de Cooperação Técnica firmado com o Incra, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul beneficiou cinco famílias do Ramal Lua Clara com fomentos voltado para os assentados rurais. Os recursos são divididos em três modalidades: o Apoio Inicial no valor de R$ 5,2 mil, o Fomento Mulher de R$5 mil e Fomento de R$6,4 mil, podendo cada morador receber até R$16,6 mil no total.

O Prefeito Zequinha Lima esteve na manhã desta sexta-feira, 12, na localidade para fazer a entrega dos documentos para os assentados. No total serão investidos R$72 mil para as cinco famílias.

Auricélio da Silva foi um dos beneficiados com o Fomento. Para ele, esta é uma grande oportunidade e incentivo proporcionado aos produtores e assentados.

“Em todo tempo que moro aqui é a primeira vez que esse benefício chega para gente, e estou muito feliz, pois passamos muitos anos esquecidos. É muito bom ter um prefeito que lembre da nossa comunidade”, falou o morador Auricélio.

Durante a conversa com as famílias, o prefeito Zequinha Lima anunciou que a prefeitura fará um planejamento para alocar recursos para a aquisição de um caminhão, que será destinado para os moradores da comunidade.

“Nós como poder público temos que ajudar as pessoas a se manterem aqui, incentivando a ficar nas suas terras, trazendo os benefícios. Fico muito feliz em participar de um momento como esse, tão esperado por todas essas pessoas. E faremos muito mais, pois sei a importância do homem do campo”, enfatizou o prefeito.

O Secretário Municipal de Agricultura, Elenildo Nascimento, explicou que mais de 380 famílias aguardam a liberação dos recursos do Incra. Ele explicou que a Prefeitura já está trabalhando para que todos sejam beneficiados o quanto antes.

“Na próxima semana vou em Rio Branco com o Prefeito para inserirmos no sistema a liberação dos recursos para as demais famílias. Todos que foram assentados pelo Incra tem direito a esses recursos”, enfatizou.

Nos próximos dias a Prefeitura deve firmar também com o Incra um acordo de cooperação técnica, que tem como finalidade a regularização fundiária e a liberação do auxílio moradia, que proporciona o benefício de R$ 34 mil para o produtor e do auxílio reforma, que ocorre através de uma parceria com o Governo Federal.

