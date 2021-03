Promover o desenvolvimento respeitando o meio ambiente é uma das preocupações do prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, por isso ele tem buscado implantar novas culturas no município para aumentar a produção sem causar mais desmatamentos.

Nesta sexta dia (12) o chefe do executivo de Epitaciolândia acompanhado do assessor parlamentar Rosimar Menezes, Sebastião Ferreira Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o empresário Daniel Dorzila, visitaram as comunidades Associação Rubicon, Associação Wilson Pinheiro (Porvir) e Associação São Luiz 2, que residem dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes para ouvir as reivindicações dos moradores.

A pauta de pedidos são sempre os mesmos, recuperação de ramais e apoio a produção. Os moradores da reserva não podem derrubar a floresta e viver apenas da coleta de castanha e látex pois está ficando muito difícil. Por isso estão querendo implantar novas culturas para melhorar a produção e a renda familiar.

O Prefeito por sua vez se comprometeu em levar maquinários agrícolas para mecanizar terras para que os produtores possam plantar milho, macaxeira, melancia ETC..

“Estamos visitando essas três associações nesta sexta dia (12), para ouvir os pedidos e assim poder traçar um planejamento de forma que possamos atender o maior número de produtores, vamos melhorar os ramais e mecanizar terras para que além do extrativismo eles possam produzir outros produtos, evitando a derrubada da floresta e assim aumentar sua renda familiar.” Destacou o prefeito.

