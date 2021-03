Na tarde desta Sexta-Feira (12), o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, convidou os Vereadores para participarem de uma reunião em seu Gabinete para explanar sobre os principais projetos que irão ser encaminhados para a Câmara Municipal de Assis Brasil para apresentação e apreciação dos Vereadores, além de tratar assuntos relativos a administração pública, sanar dúvidas dos Parlamentares e ouvir suas reivindicações.

Estiveram presentes os Vereadores: Wendell Gonçalves, Jura Pacheco, Adelson Cunha, Cláudia Gonçalves, Gilda Almeida, Francisco Moura e Aroldo Batista.

Os Vereadores ouviram atentamente, sanaram dúvidas e ao final também repassaram para o Prefeito algumas solicitações do povo, tais como questão da iluminação pública, repasse do subsídio da borracha, questão da maromba, fechamento do comércio (lockdown), etc.

“Os vereadores são os legítimos representantes da população. É preciso ouvir os parlamentares, pois são eles que trazem as demandas dos moradores da cidade e da zona rural. Quero trabalhar em harmonia com a Câmara de Vereadores e agradeço pela parceria que já existe”, disse Jerry.

Veja abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Coletiva de imprensa de Lula, sobre a recente decisão do ministro Edson Fachin, anulando o julgamento de Moro contra ele, e sobre a votação do julgamento da suspeição do ex-juiz.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.