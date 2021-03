Procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues se reuniu nesta sexta-feira com o governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Foto: Assessoria MPAC.

Assessoria – A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, se reuniu nesta sexta-feira, 12, com o governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para tratar das medidas que estão sendo tomadas neste momento e sobre outras ações necessárias para reforçar o trabalho do Poder Público acreano no combate ao agravamento da Covid-19 no estado.

“A nossa intenção é minimizar os riscos de contaminação da população pela doença e proteger o sistema de saúde para que o estado não enfrente uma crise como a do Amazonas, por exemplo”, disse a procuradora-geral do MPAC, que também propôs a instalação de uma sala de situação que deve ser composta pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 e o Gabinete de Crise, ambos instituídos pelo Governo do Estado.

A sala vai reforçar o diálogo permanente e contínuo em torno das principais crises que o Acre enfrenta, como a pandemia da Covid-19, alagação, surto de dengue e a crise migratória na fronteira com o Peru. O intuito principal dessa força-tarefa é organizar o trabalho, as ações e as tomadas de decisões que impactam diretamente nos interesses da população e os riscos ela enfrenta nesse momento.

“O Ministério Público sempre tem sido um verdadeiro aliado nessa luta, que tem nos orientado e nos ajudado a conduzir esse momento tão difícil, que todos nós estamos vivenciando. E assim, juntos: governo, município, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia e a sociedade em geral, a gente vai vencer os desafios que temos pela frente”, disse o governador.

Pelo MPAC, também participaram da reunião, o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa Lopes, o secretário-geral, em exercício, Almir Branco e o promotor de Justiça Glaucio Shiroma Oshiro. Pelo governo, também estiveram presentes, o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti Aguiar, o secretário de Segurança Pública, Paulo César Santos, o comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo César Gomes e a secretária de Comunicação, Silvania Pinheiro. (Fonte: Assessoria MPAC).

