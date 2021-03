Vice-governador Major Rocha. Foto: Alemão Monteiro / 3 de Julho Noticias

A operação ‘Pratos Limpos’ desencadeada pela Polícia Civil do Acre durante a manhã de sexta-feira (12), deixou desgastes na gestão Gladson Cameli. O fato de a polícia apontar possíveis desvios na compra de milhares de cestas básicas, se agrava quando entre os acusados estão dois empresários primos do governador.

Rocha diz que a corrupção bateu na porta e que espera respostas firme, não contra policiais, mas sim contra os infratores por ele denunciados. Veja o que disse;

Lembro de ter alertado para os graves problemas que via na execução de recursos públicos federais da educação. Lembro também que fui acusado de estar tentando atrapalhar o governo, de mudar o foco. Fica agora o questionamento: Eu estava certo em apontar possíveis sinais de irregularidade?

Nunca é demais lembrar que cada real desviado da educação compromete o futuro dos nossos jovens, daqueles que não tem pais milionários e esperam na educação pública uma chance de vencer na vida.

A verdade é que esse não foi o primeiro caso de corrupção apontado por mim. Dos três casos de indícios de corrupção investigados, dois foram apontados por mim. Isso não é nenhum motivo de orgulho, ao contrário, asses possíveis casos de corrupção ocorreram em um governo que eu apoiei é que tinha como mote fazer diferente daquilo que acompanhávamos em governos anteriores. De minha parte, além da indignação, vergonha e reflexão.

Agora a corrupção bateu a sua porta, esperamos uma resposta firme. Não contra os mocinhos ou policiais, mas contra os infratores, aqueles que roubam o futuro do nosso povo, finalizou Major Rocha.

Na operação os Empresários Manu e Assem Cameli, ambos primos do governador Gladson Cameli, foram os principais alvos e chegaram a ser levados para a delegacia em Cruzeiro do Sul, onde prestaram depoimento e em seguida foram liberados.

