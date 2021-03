O Prefeito César Andrade, a primeira-dama e Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, e vereadores (a) receberam na manhã desta Quinta-feira (11), os donativos enviados pelo Governador Gladson Cameli, pelo Gabinete da primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, e pelo Ministério Público do Acre (MPAC), através das campanhas SOS Acre e Juruá Solidário, desenvolvidas com o apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e das Políticas para as Mulheres com o objetivo de prestar assistência aos municípios atingidos pela alagação.