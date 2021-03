O Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko (PSD) está brincando com a cara do povo e chamando urubu de meu louro. Recentemente o gestor e seu vice-prefeito Valdélio Furtado, entregaram para a comunidade uma pinguela que eles estão chamando de Ponte.

Mas o que mais chama mesmo a atenção, foi o valor em que a mini obra está orçada, trata-se de R$ 28.189,33 (vinte e oito mil, centro e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), montante este oriundo de recurso próprio do Poder Público Municipal.

A obra da pinguela que interliga as ruas Francisco Bezerra e Luiz Martins, assim como dar acesso a Colônia de Pescadores do município estava sob os trabalhos da empresa J.P.P Oliveira Construções EIRELI LTDA. que por sinal entregou a obra dentro do prazo estipulado.

De acordo com informações de um morador da comunidade, quando a prefeitura anunciou a obra de uma ponte de quase 30 mil reais, os moradores logo se alegraram achando que receberia uma obra de vergonha, porém foram surpreendidos com este trapiche que vemos nas fotos.

Após as imagens serem compartilhadas nas redes sociais ironicamente, as pessoas ficaram se perguntando sobre a veracidade do investimento. Será possível mesmo a pinguela que estão chamando de ponte ter custado tudo isso? Somente os órgão fiscalizadores poderão dizer.

Mas aqui, o Jornal 3 de Julho Notícias chama a atenção dos órgãos competentes para averiguar tim-tim por tim-tim e ainda entrar nos mínimos detalhe para saber se de fato a obra custou o valor mencionado ou se trata-se de obra superfaturada.

A redação do site 3 de Julho Notícias tentou entrar em contato com a prefeitura para ouvir o que o prefeito Isaac Piyãko tinha para esclarecer a respeito da referida obra, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito.

