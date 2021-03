Militares do Oitavo Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), juntamente com policiais civis do município de Sena Madureira, cumpriram na manhã desta sexta-feira, 12, três mandados de prisão, busca e apreensão.

Os três indivíduos são suspeitos de integrar uma facção criminosa e praticar diversos crimes, inclusive teriam cortado os dedos de um homem que, supostamente, seria o autor de furtos na cidade.

Além de prender os suspeitos, as Forças de Segurança apreenderam uma arma de fogo, três cartuchos intactos e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Geral de Polícia Civil do município, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Coletiva de imprensa de Lula, sobre a recente decisão do ministro Edson Fachin, anulando o julgamento de Moro contra ele, e sobre a votação do julgamento da suspeição do ex-juiz.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.