Uma guarnição do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1°BPM), apreendeu várias embalagens de entorpecentes no bairro João Eduardo, em Rio Branco.

Segundo informações, os militares receberam informações de que no local existia uma arma de fogo e comercialização de drogas.

Ao averiguar o endereço, os policiais constataram a veracidade da denúncia e encontraram 21 papelotes de substância aparentando ser skunk, e 47 embalagens de substância, sendo possivelmente, cocaína. Além de balança, insumos para confecção das drogas e 569 reais em dinheiro.

Após a apreensão do material ilícito, os agentes encaminharam um envolvido à delegacia, juntamente com os entorpecentes apreendidos, para as providências cabíveis.

