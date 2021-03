Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta quarta-feira, 10, uma mulher de 21 anos, com drogas. A ação ocorreu no bairro Dom Giocondo, mais conhecido como Papoco.

Durante o patrulhamento, os militares avistaram um casal em fundada suspeita. Imediatamente o homem empreendeu fuga não sendo abordado pelos policiais, mas a mulher acabou detida.

Com ela, foram apreendidos 20 pedras de raxixe, 19 tabletes de maconha, um cano de arma de fogo de calibre .16, três aparelhos celulares e uma quantia de 46 reais. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A radiopatrulha realizava patrulhamento no bairro, pois a localidade é conhecida por ter diversos usuários de drogas que roubam e furtam objetos no centro de Rio Branco e trocam por drogas no local.

PM captura foragido da justiça

Por volta das 21h30min desta quarta-feira, 10, no bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral, militares do 1° BPM capturaram um homem de 18 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto.

A ação ocorreu após a guarnição ser acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para tentar abordar pelo menos quatro homens que estariam armados em via pública. Os outros três suspeitos não foram localizados e nem uma arma de fogo foi apreendida.

