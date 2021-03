Veículos apreendidos durante operação Pratos Limpos no Acre — Foto: Eldérico Silva/Rede Amazônica

A Polícia Civil do Acre cumpriu pelo menos 26 mandados judiciais, durante a “Operação Pratos Limpos”, deflagrada nesta sexta-feira (12), em duas cidades do Acre. A operação investiga corrupção em licitações públicas e aponta a compra de pelo menos 41 mil cestas básicas de forma irregular distribuídas como merenda escolar para pais de alunos. Entre os presos estão dois servidores públicos e quatro empresários. Do G1 Acre.

Entre os mandados, estão seis de prisão e outros 20 de busca e apreensão. Ao todo, seis pessoas foram presas preventivamente e nove veículos apreendidos e contas bancárias de 10 pessoas bloqueadas, segundo informou o delegado Pedro Resende, responsável pelas investigações.

Foram cumpridos mandados na capital acreana, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e em Fortaleza (CE) segundo informou o delegado Pedro Resende, que comandou as investigações.

O governo informou que deve se manifestar ainda nesta sexta-feira (12).

“Dois funcionários públicos foram presos, eles tiveram participação direta no que, ao nosso ver, era ilegalidade, por isso foi representada pela prisão destas duas pessoas que eram do setor de compras e contratos daquela secretaria. Quatro pessoas são empresários que participaram do certame de alguma maneira”, disse o delegado.

