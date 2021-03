Um homicídio foi registrado no município de Brasileia, onde agentes da polícia militar do 5º batalhão receberam a informação de que havia um corpo em um trecho do ramal do Km 10 da Estrada do Pacífico.

Ao chegar no local a polícia pôde constatar a veracidade das informações. Havia de fato um cadáver, onde a vítima foi identificada como Airton Fernandes Ferreira, o corpo do jovem foi encontrado aproximadamente três quilômetros da BR-317.

De acordo com informações, as investigações policiais estão em aberto no momento e já estão trabalhando. Uma hipótese no momento pode ter sido latrocínio (roubo seguido de morte), pois o veículo da vítima não foi localizado até o momento.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Rio Branco para a realização dos procedimentos necessário. Airton que atuava como Uber em Brasileia e Epitaciolândia era um jovem bastante conhecido, onde as pessoas tinham um carinho muito grande por ele, a comoção nas redes sociais é grande.

