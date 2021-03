Ao invés de fazer mais uma firula, dizendo que defende às operações de combate à corrupção e tentar defender seus parentes que estão sendo investigados, Gladson Cameli devia começar a governar com responsabilidade administrativa.

Extinguir as injustificadas dispensas de licitação, não permitir as absurdas caronas às Atas de registros de preços de outros Estados, dar efetiva transparência nos gastos públicos, além de constituir ambientes participativos de controle social dos gastos.

Se for só para ficar dizendo que apoia e não mudar nada é melhor seguir o exemplo do secretário Mauro e pedir afastamento do governo enquanto investigam as diversas acusações de corrupção!

Afinal já são inúmeras as denúncias, que vão desde possíveis desvio no DEPASA, supostas compras de computadores superfaturados, provável superfaturamento na obra do hospital de campanha no Juruá, executada por parentes do governador e, agora, sacolões quem podem ter sido comprados com superfaturamento sem licitação também de seus parentes.

Em tempo. Defendo a presunção da inocência e o devido processo legal em todas as investigações, mas vale salientar que no caso dos sacolões seus parentes não participaram de licitação alguma, como disse o governador tentando aparentemente ludibriar a opinião pública, foram beneficiados diretamente por uma dispensa de licitação.

