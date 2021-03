Brasil 247 – No contexto da defesa às armas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) fez uma postagem nesta sexta-feira, 12, da imagem do Zé Gotinha, personagem símbolo da vacinação infantil no Brasil, segurando um “fuzil”, representado por uma seringa.

A postagem foi feita um dia depois da coletiva do ex-presidente Lula, que cobrou onde estava o Zé Gotinha em meio a tanto negacionismo do governo em relação às vacinas contra a Covid-19. Com o twitter, Eduardo faz uma provocação a Lula.

A reação na rede social à postagem de Eduardo, um dia depois de ter publicado uma carta de suicídio e a foto de um corpo, foi bastante negativa. Confira algumas:

O Zé Gotinha sempre foi um símbolo da vacinação e saúde infantil O personagem já representou a família, o futebol, as diversões da infância. Mas representar armas só aconteceu no governo Bolsonaro pic.twitter.com/RoRRhheJKx — David Miranda (@davidmirandario) March 12, 2021

O print é eterno, Bananinha. Não adianta apagar a confissão de que vocês estão há meses boicotando a vacinação e só agora, por desespero, estão correndo atrás do prejuízo. Mas não tem problema, o que interessa é estimular a imunização, não importa se por convicção ou por medo. pic.twitter.com/jqnkQCp68M — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 12, 2021

O Eduardo Bolsonaro colocou um fuzil na mão do Zé Gotinha. Um fuzil. E ainda tem gente q tem dificuldade em ver que lado tá errado. — Felipe Neto (@felipeneto) March 12, 2021

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Coletiva de imprensa de Lula, sobre a recente decisão do ministro Edson Fachin, anulando o julgamento de Moro contra ele, e sobre a votação do julgamento da suspeição do ex-juiz.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.