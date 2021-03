Agentes da delegacia especializada no combate a corrupção (Deccor) cumprem mandados de busca e apreensão na Secretaria de Educação na manhã desta sexta-feira, 12. Ação tem como alvo a compra de cestas básicas supostamente superfaturadas no período da pandemia de Covid-19, em 2020.

No ano passado a Secretária de Educação comprou 34 mil cestas básicas pelo preço de R$ 94,54. O valor total supera os R$ 3,2 milhões e supostamente seria superfaturado por meio de uma dispensa de licitação em favor de uma empresa cujo o capital social é de R$ 100 mil. Esses alimentos seriam distribuídos a famílias carentes.

Além da sede da SEE, também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em sedes de empresas e residências de supostos envolvidos no esquema.

A cúpula da Polícia Civil vai conceder entrevista coletiva às 10 horas, onde fornecerá detalhes da nova operação. Por ac24horas.

