Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira, 11, por policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM). O menor foi flagrado vendendo drogas no mercado Aziz Abucater, no Centro de Rio Branco.

Durante patrulhamento de rotina, os militares avistaram o jovem em fundada suspeita. Os PMs revistaram o adolescente e encontraram 23 pedras de crack, 35 tabletes de maconha e uma quantia de R$ 140,00.

O adolescente foi apreendido encaminhado à delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

