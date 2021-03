O Brasil está sendo levado a uma verdadeira catástrofe humanitária – Foto: © EPA/Miguel Gutierrez/Agência Lusa | ABr

Brasil 247 – A Venezuela pediu, na quarta-feira, 10, que a Organização das Nações Unidas (ONU) intervenha no Brasil para controlar a pandemia da Covid-19 no país. Segundo o presidente venezuelano Nicolás Maduro, a situação da pandemia do Brasil é uma “tragédia”.

“O Brasil registrou hoje um novo número recorde de mortes por dia pela Covid-19. Há quatro dias ratificamos ao secretário-geral da ONU, António Guterres, o que alertamos há nove meses: a ONU deve intervir para que o governo brasileiro assuma e controle a tragédia, e assim proteja toda a América do Sul”, disse o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Jorge Arreza, no Twitter.

#Brasil registra hoy un nuevo récord de fallecidos diarios por #Covid_19. Hace 4 dias le ratificamos al Sec General de la ONU lo que le alertamos 9 meses antes: la ONU debe intervenir para que el gobierno de Brasil asuma y controle la tragedia y así proteger a toda Suramérica pic.twitter.com/UoIsoE3uDJ — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 10, 2021

O ministro também carta do dia 6 de março e dirigida para o secretário-geral da ONU na qual o governo de Maduro solicita “urgentes gestões e bons ofícios” junto às autoridades do Brasil, principalmente Jair Bolsonaro, para que reconheça a gravidade da pandemia e coordene com os países vizinhos ações contra a Covid-19.

Na carta, o governo venezuelano diz que a “alarmante dinâmica epidemiológica” no Brasil é “uma consequência da reiterada negligência criminosa” de Bolsonaro, o “principal obstáculo” para salvar vidas no “pior momento da pandemia”.

“O presidente Jair Bolsonaro e seu governo se tornaram o pior inimigo dos esforços nacionais, regionais e internacionais, incluindo aqueles em níveis bilateral e multilateral, para mitigar os efeitos devastadores da pandemia da covid-19 na região de América Latina e Caribe”, afirma o texto. “O Brasil está sendo levado a uma verdadeira catástrofe humanitária que põe em perigo (…) a estabilidade de nossa região”, continua.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Coletiva de imprensa de Lula, sobre a recente decisão do ministro Edson Fachin, anulando o julgamento de Moro contra ele, e sobre a votação do julgamento da suspeição do ex-juiz.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.