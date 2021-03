Começam a aparecer os efeitos colaterais das máscaras”. “Eu tenho minha opinião sobre as máscaras, cada um tem a sua – Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Brasil 247 – Pelas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ao criticar a cobertura da imprensa em relação ao uso de máscara de proteção contra o coronavírus, disse aos críticos em geral que “enfiem no rabo”.

“Eu acho uma pena, essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. ‘Ah a máscara, está sem máscara, está com máscara’. Enfia no rabo gente, porra! A gente está lá trabalhando, ralando”, disse Eduardo Bolsonaro em um vídeo publicado na noite desta quarta-feira (10) em seu perfil no Instagram.

A declaração foi dada enquanto o deputado e filho do presidente Jair comentava a viagem que fez para Israel junto a uma comitiva brasileira para conhecer o spray contra a Covid-19 que está em fase de testes iniciais no país do Oriente Médio, informa o jornalista Tayguara Ribeiro na Folha de S. Paulo.

Veja o Vídeo:

